Attraversa la strada, anziano investito a Pocenia

Incidente, ieri, a Pocenia lungo via Roma. Un uomo di 83 anni che stava attraversando la strada è stato investito da una vettura di fronte al bar Oasi. È stato trasportato all'ospedale di Latisana in ambulanza dove è stato medicato per alcune lesioni riportate agli arti superiori; per fortuna le sue condizioni non destano preoccupazione. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Radiomobile della Compagnia di Latisana per tutti gli accertamenti, i rilievi e la viabilità.

A Magnano in Riviera, sempre nella giornata di ieri, una donna del posto ha perso il controllo del suo scooter, in via Prampero. Rovinata sull'asfalto, è stata soccorsa dal personale di un'ambulanza che l'ha trasportata all'ospedale per tutte le cure del caso.

Non è in pericolo di vita. L'incidente non ha coinvolto altri mezzi. Rilievi, accertamenti e viabilità dei Carabinieri della Compagnia di Cividale del Friuli.