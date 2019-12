Incidente, intorno alle 20.30, a Udine, all'incrocio tra via Di Toppo e via Divisione Julia. Una ragazza di 22 anni che stava attraversando la strada, per cause in corso di accertamento da parte della Polizia locale, è stata urtata da una Yaris, finendo a terra.

Per la giovane per fortuna ferite non gravi; è stata soccorsa dal personale del 118 e accompagnata in ospedale per le cure del caso.