Attraversa la strada in bici, grave un ragazzino investito

E' stato trasportato in gravi condizioni all'ospedale di Pordenone un ragazzino di 15 anni che ieri sera è rimasto coinvolto in un incidente accaduto in viale Trento, a Fiume Veneto. Per cause al vaglio dei militari dell'Arma, mentre attraversava la strada in bici, è stato investito da un'auto.

Il conducente si è fermato a prestare soccorso e ha lanciato l'allarme. Sul posto gli infermieri della centrale Sores hanno inviato l'equipaggio di un'ambulanza e un'automedica.

Il 15enne è stato trasportato in gravi condizioni all'ospedale di Pordenone.