Attraversa la strada in carrozzina, investito

Un uomo di 70 anni in carrozzina è rimasto vittima, intorno alle 17, di un incidente lungo la regionale 464, in comune di Maniago, all'altezza dell'intersezione "Del Coricama", tra le vie Vittorio Emanuele, via Unità d'Italia e via Fabio da Maniago.

Per cause in corso di accertamento da parte degli agenti della Polizia Locale dell'Uti Valli e Dolomiti Friulane, intervenuti per i rilievi e viabilità, una persona alla guida di una vettura lo ha travolto, o meglio lo ha 'tamponato'.

La carrozzina si è ribaltata sull'asfalto e il pensionato è rimasto ferito, per fortuna non in maniera grave. Sul posto sono intervenuti immediatamente i sanitari con un'ambulanza inviata dalla Centrale Sores di Palmanova. L'uomo è stato trasportato all'ospedale di Spilimbergo.

Le cause dell'incidente sono in corso di accertamento ma la Polizia locale escluderebbe fin da ora responsabilità a carico del conducente della vettura. Quest'ultimo avrebbe fatto il possibile, infatti, per evitare l'impatto. Saranno visionate le immagini della videosorveglianza.