Incidente, intorno alle 18.30, in viale Volontari della Libertà a Udine. Per cause al vaglio della Polizia locale, intervenuta per i rilievi, un uomo di 61 anni che stava attraversando a piedi la strada all'altezza di via Maniago, è stato urtato da una Porche, guidata da un 36enne udinese, che stava procedendo da nord verso il centro città.

Il pedone, ferito, è stato immediatamente soccorso dal personale del 118, che lo ha accompagnato in ospedale per le cure del caso.