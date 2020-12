Attraversa la strada, un'auto lo investe

Un incidente si è verificato in prossimità del cavalcavia dei Santi Ermacora e Fortunato, a Udine, poco prima delle 20 di ieri.

Per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri, intervenuti per i rilievi e la viabilità, un pedone che stava attraversando la strada in vicino alla pasticceria "De Luisa", è stato investito da una vettura, una Fiat Panda condotta da una donna di 51 anni, della zona, che si è subito affermata per chiedere aiuto.

Vittima dell'incidente un cittadino straniero del Bangladesh di 37 anni, trasportato subito all'ospedale con l'ambulanza inviata sul posto dalla Centrale Sores di Palmanova.

La vettura è stata posta sotto sequestro. Le sue condizioni non sono gravi.