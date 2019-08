Attraversa sulle strisce, investito don Gualtiero

Brutta avventura per il parroco di San Mauro a Maniago, don Gualtiero Bertolo, che ieri attorno a mezzogiorno, è stato investito da un’auto mentre stava attraversando la strada, in via Roma, sulle strisce pedonali.

A urtarlo al capo, il cassone posteriore di un autocarro in retromarcia. Don Gualtiero ha così perso l’equilibrio finendo a terra. Subito aiutato dall’autista, il parroco è poi stato soccorso dall’ambulanza del 118 che lo ha portato all’ospedale di Spilimbergo, dove è stato ricoverato per i vari traumi riportati, ma non è in pericolo di vita.

L’investitore, tuttavia, dopo aver ottenuto il consenso dal don, si è allontanato e per le forze dell’ordine non è stato ancora possibile identificarlo. Accertamenti sono in corso da parte dei carabinieri della stazione di Maniago.