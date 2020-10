Attraversano la strada, investite davanti all'ospedale

Due donne, una di 60 e una di 30 anni, sono state investite, intorno alle 18, sulle strisce pedonali, di fronte all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine. A urtarle, faccendole rovinare sull'asfalto, per cause in corso di accertamento, il conducente di una vettura che si è subito fermato per prestare aiuto e chiamare i soccorsi.

Le due ferite hanno riportato diverse contusioni alla testa e alla schiena e sono state accolte in ospedale per le cure del caso. Non sarebbero in gravi condizioni. Rilievi dei Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Udine.