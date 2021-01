Attraversano la strada, padre e figlia investiti

Padre e figlia, residenti nelle Valli del Torre, sono stati investiti da un'auto ieri mattina a Tarcento, in piazza Libertà. A travolgerli, per cause in corso di accertamento, mentre stavano attraversando la strada, un uomo di 54 anni di Pagnacco, alla guida di una Peugeot che si è subito fermato per prestare aiuto e chiamare il Nue 112.

I due, di 74 e 40 anni, hanno riportato diverse lesioni e fratture e sono stati trasportati all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine in ambulanza. Non sono in pericolo di vita.