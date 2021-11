Aumentano i contagi a Ronchi, a rischio 'Santo Stefano'

Il calendario degli appuntamenti di Ronchi dei Legionari fa i conti con l'aumento dei contagi Covid.

“La situazione, anche nella nostra cittadina, si sta aggravando. Siamo passati dai 15 casi di metà di ottobre agli attuali 220", spiega il sindaco Livio Vecchiet. "Anche nelle scuole è ripresa la didattica a distanza dopo che sono stati accertati alcuni positivi nelle classi. Tutto ciò ci impone di essere responsabili e molto seri. Cosi come per il Giardino di Natale, anche per Santo Stefano risulterebbe quasi impossibile mantenere il distanziamento sociale e far sì che non ci siano assembramenti. Non possiamo permetterci che questi due momenti di gioia e di spensieratezza diventino in focolai per la diffusione del virus...”.

Dopo il Giardino di Natale e il torneo di curling bisiac, insomma, a Ronchi rischiano di saltare anche i festeggiamenti di Santo Stefano, patrono del rione di Vermegliano. La Pro Loco e l'amministrazione comunale si stanno confrontando sui vari possibili scenari e sulle soluzioni da adottare.

Ma i numeri della pandemia non sembrano essere dalla parte di chi vorrebbe riproporre questa lunga tradizione fatta di chioschi, musica, divertimento e dell'immancabile “Cantada”.

Parole, quelle del primo cittadino, che fanno pensare che anche Santo Stefano, per il secondo anno consecutivo, non ci sarà.

La presidente della Pro Loco, Maria Patrizia Pallaro, si confronterà nei prossimi giorni con il suo direttivo e deciderà in merito. “A me dispiace profondamente tutto questo – ha aggiunto il primo cittadino – e non posso ancora una volta non far leva sul fatto che bisogna vincere lo scetticismo nei confronti del vaccino. La terza dose va fatta e, ancor più, chi non si è ancora vaccinato deve pensare che questa è una delle armi migliori che abbiamo a disposizione per poter pensare a dei giorni decisamente più felici di quelli che, sino ad oggi, abbiamo affrontato".

"Sono sulla stessa lunghezza d'onda di quanto affermato nei giorni scorsi dal presidente Massimiliano Fedriga e spero che si finisca con il diffondere notizie non vere che disorientano le persone”.

Nei giorni scorsi, Ronchi Love aveva preso la sofferta decisione, quella di annullare Giardino di Natale e curling bisiac.