Aurelia tornò dal compagno per paura di perdere i figli

Era stata la paura di perdere i figli a convincere Aurelia Laurenti a ritornare da Giuseppe Forciniti. E’ quanto raccontato in Corte d’Assise a Udine dagli ultimi due testi, un amico conosciuto su Istagram e la madrina del figlio maggiore della coppia, del processo che vede accusato di omicidio l’infermiere di 34 anni compagno della vittima, uccisa con 19 coltellate a Roveredo in Piano il 25 novembre 2020.

Il testimone, residente a Lecce, ha spiegato che Aurelia, da lui contattata in chat poco prima della tragedia, temeva per la propria incolumità e che Forciniti gli portasse via i bambini, dal momento che l’aveva minacciata in questo senso. Per ciò la vittima, che nei social trovava l’occasione per sfogarsi e parlare della propria situazione con qualcuno, era tornata a vivere con Forciniti dopo la scoperta del suo tradimento e il trasferimento dai genitori.

E proprio i genitori di Aurelia, come ha raccontato l’altra testimone, avrebbero sollecitato la figlia a ricongiungersi con Forciniti. “Le dissi di stare attenta - ha affermato la donna - e raccomandai a entrambi di seguire una terapia familiare. Da soli non ce la potevano fare”.

Con queste testimonianze si è chiusa la parte istruttoria del processo. La discussione è prevista per la prossima udienza, in calendario per fine aprile.