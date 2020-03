Austria e Slovenia chiudono diversi valichi

Chiusi diversi valichi di frontiera in Austria e Slovenia. Chi vuole uscire dell'Italia e non è in possesso di un certificato medico che attesta la negatività al Coronavirus o lo stato di buona salute, viene respinto e resta in Italia.

Dalle 17 circa, la Slovenia ha chiuso i valichi secondari di frontiera di Monrupino e di Basovizza/Lipizza, convogliando il transito veicolare nei tre valichi principali di Fernetti, Rabuiese e Pesek, che sono stati ristretti per effettuare tutti gli accertamenti medici. I controlli potranno determinare significativi rallentamenti della circolazione stradale. Pertanto si invita, prima di mettersi in viaggio, a tenersi costantemente informati sulle condizioni del traffico.

A Gorizia, le autorità slovene hanno chiuso i valichi stradali minori e attivato controlli alla Casa Rossa e lungo l'autostrada A34: in questo caso l'ingresso è consentito ai cittadini italiani che siano in possesso del documento medico che attesta la loro negatività al coronavirus.

Il valico di Polava, nelle Valli del Natisone, è stato interdetto con delle grosse pietre; a Stupizza di Pulfero, valico di prima categoria, non si passa se si è sprovvisti di certificato medico che attesti la negatività al Covid-19. Chiuso pure il valico di Ponte Vittorio in Comune di Taipana.

Scattati, intorno alle 12, anche i controlli da parte delle autorità austriache, definiti da un'ordinanza che scade il 3 aprie. È libero di transitare il lavoratore transfrontaliero con l'attestazione del titolare e un documento d'identità che riporti la residenza. Se in ingresso dall'Italia, ad esempio, si presenta un cittadino tedesco, è libero di transitare con la raccomandazione di non fermarsi nel territorio austriaco.

Per gli italiani è necessario l'autocertificazione che attesti la necessità di recarsi per motivi di urgenza in Austria, al pari di quanto è previsto nel nostro Paese, ma deve esibire anche un certificato medico che attesti lo stato di buona salute e, in buona sostanza, la negatività al Covid-19. Il certificato non deve essere più vecchio di quattro giorni.

Questo non vale per chi trasporta merce e per i corrieri. Riguarda, invece, taxi e mezzi di trasporto come autobus. L'obiettivo dell'Austria è quella di limitare la mobilità delle persone, al pari di quanto sta accadendo in Italia. A campione, ai confini, un'equipe medica austriaca misura la temperatura alle persone in transito.

La situazione tra Austria e Italia impone limitazioni alla circolazione stradale per chi entra in Italia da parte della polizia austriaca. Per il valico autostradale i controlli saranno attivi per tutto il giorno e per tutta la notte; per il valico lungo la statale 13 di Tarvisio i controlli saranno attivi dalle 6 alle 21. Il valico resta chiuso dalle 21 alle 6; meno stringenti i controlli al confine con Pontebba nella zona di Passo Pramollo.