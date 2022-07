Autista e passeggero offesi e malmenati sul bus

Ieri è stata un’altra giornata nera a bordo dei mezzi pubblici. Una autista e un passeggero dell’Apt Gorizia sono stati offesi e malmenati per motivi di affollamento del bus, se pur l’autista abbia chiaramente specificato che sarebbe subito arrivata la corsa Bis. “Questo è il terzo caso in due giorni”, denuncia Antonio Pittelli, segretario Fit Cisl Fvg. “E’ un fatto di una tale gravità che merita l’attenzione totale da patte di tutti. Utenza compresa”.

“Siamo di fronte a dinamiche che si stanno sviluppando in maniera preoccupante. Il fenomeno sta assumendo un carattere sociale. Quindi c’è da chiedersi quali strumenti utilizzare non per delimitare il fenomeno, ma per fermarlo prima che la deriva assuma carattere di cronicità”.

“Ribadiamo che servono investimenti sui mezzi che fortifichino la sicurezza, ma anche il potenziamento delle squadre. Ma soprattutto c’è l’emergenza di creare un sistema che permetta un immediato intervento qualora si inneschino delle aggressioni. Probabilmente le istituzioni dovranno intervenire anche a livello educativo, attraverso le scuole. Ma soprattutto per dare una risposta immediata a chi commette tali atti serve il Daspo dai mezzi pubblici”, conclude Pittelli.