Auto abbatte i pali della luce e finisce contro il muro

Due incidenti all'alba nel Friuli Occidentale. Uno si è verificato alle 6.40 a Fontanafredda, dove il conducente di una vettura è finito in un fosso; ne è uscito fortunatamente incolume, come gli altri occupanti.

Intorno alle 6, invece, a Pasiano di Pordenone, in via Garibaldi, all'altezza del civico 22, il conducente di una macchina ha perso il controllo e ha abbattuto diversi pali della pubblica illuminazione, per poi andare a schiantarsi contro un muro.

Anche lui è rimasto miracolosamente incolume, nonostante il violento impatto. In entrambi i casi sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Comando di Pordenone, per la messa in sicurezza delle vetture incidentate e dei luoghi dei due schianti.