Auto abbatte un muro di recinzione a Basaldella

Incidente nel primo pomeriggio a Basaldella di Campoformido. Due auto sono entrate in collisione all’altezza dell’incrocio tra via Cussignacco e via della Tomba Antica.

A scontrarsi, per cause in corso di accertamento da parte della Polizia Locale del Comando Intercomunale di Campoformido - Pozzuolo, una Renault Scenic condotta da un 60enne di Udine e una Fiat Grande Punto, con al volante un 54enne di Porpetto.

A seguito dell'urto, la Scenic è andata a sbattere contro il muro di recinzione di una ditta di spedizioni, abbattendolo. Immediati i soccorsi al conducente, che poi è stato trasportato per ulteriori accertamenti all'ospedale di Udine.

Disagi al traffico per circa un'ora, con l'istituzione di un senso unico alternato, gestito con il supporto di una pattuglia della Polizia locale di Udine, per permettere le operazioni di soccorso e l'effettuazione dei rilievi.