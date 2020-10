Auto affonda in acqua a Marano Lagunare

Paura nel tardo pomeriggio, a Marano Lagunare dove, per cause in corso di accertamento, una vettura è finita nella laguna, inabissatasi nell'acqua. Il veicolo è stato notato finire sotto il pelo dell'acqua da diverse persone che si trovavano in quel momento sul posto. È scattata subito l'allerta con diverse chiamate al numero unico di emergenza, il Nue 112.

Si temeva che qualcuno fosse rimasto imprigionato all'interno dell'abitacolo e che fosse in pericolo di vita, a rischio annegamento. Un immediato intervento dei Vigili del Fuoco, insieme alle forze dell'ordine, ha permesso di accertare che nessuno si trovava nella vettura.

Sul posto le due partenze dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Cervignano del Friuli, un'autogru dal Comando di Udine e i sommozzatori dal Comando dei Trieste dei Vigili del Fuoco. Tempestivo anche l'intervento degli uomini della Capitaneria di Porto dell'Ufficio Circondariale Marittimo di San Giorgio di Nogaro. Sono in corso, alle 21.30 di questa sera, le operazioni di recupero del veicolo tramite un'autogru e tramite il personale dei sommozzatori, pompieri specializzati giunti celermente per questo delicato intervento a Marano Lagunare.

Non è chiaro come l'auto sia finita all'interno della laguna. Pare che un uomo anziano abbia posteggiato la vettura tra la piazza della Vecchia Pescheria e il ponte "di legno", forse senza azionare il freno a mano, per raggiungere poi un pubblico esercizio, pare una pizzeria. La vettura quindi si è mossa "da sola" ed è finita in acqua.