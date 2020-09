Auto avvolta dalle fiamme, salvo il conducente

Intervento dei Vigili del Fuoco e dei Carabinieri, poco prima delle 20 di ieri, in via IV Novembre, a Nogaredo di Prato, nel comune di Martignacco, per una vettura incendiata. Il conducente del mezzo si è accorto del fumo che stava uscendo dal vano motore ed è riuscito a mettersi in salvo, allontanandosi appena in tempo. La macchina, infatti, è stata avvolta dalle fiamme.

A domare l'incendio i Vigili del Fuoco Volontari di San Daniele del Friuli, insieme ai colleghi di Udine, intervenuti dopo la chiamata al 112 dal proprietario del veicolo; sul posto anche i militari dell'Arma della Stazione di Tricesimo.

Gravi i danni alla macchina che è stata poi recuperato dal mezzo del soccorso stradale.