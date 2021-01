Auto bloccata nel guado di Murlis

Nel tardo pomeriggio, poco prima delle 18, i Vigili del fuoco di Pordenone sono intervenuti presso il guado di Murlis per prestare soccorso a un'automobilista, bloccato nel tratto reso impraticabile dall'innalzamento dell'acqua dovuto alle recenti piogge. Proprio in virtù del maltempo, il transito era interdetto.

I pompieri sono intervenuti con la squadra Speleo Alpino Fluviale che, dopo aver raggiunto e vincolato la vettura, in modo che non potesse essere trascinata a valle dalla forte corrente, hanno portato in salvo il conducente. Poi, con l'ausilio di un trattore agricolo, è stata recuperata anche l'auto.