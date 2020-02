Ancora disagi per chi viaggia in treno in Fvg. Questa sera due treni hanno subito pesanti ritardi (superiori ai 40 minuti) per un'auto rimasta bloccata in un passaggio a livello tra Cervignano e Monfalcone. I viaggiatori - fanno sapere dal Comitato Pendolari - sono stati informati con annunci a terra e a bordo; presente anche personale di assistenza a terra a Monfalcone.