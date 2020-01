Auto cappottata a Trebiciano: ferita una donna

Intorno alle 15.30 di oggi, giovedì 2 gennaio una squadra dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Opicina, è intervenuta sul raccordo autostradale Ra13, in direzione Trieste, all'altezza dello svincolo per Trebiciano, per un incidente stradale con un'autovettura che, per cause i fase di accertamento, si è cappottata.

La conducente del mezzo è stata estratta dai pompieri e dal personale sanitario, e trasportata all'ospedale di Cattinara. I Vigili del Fuoco hanno messo in sicurezza la vettura incidentata e la sede stradale. Per i rilievi e la viabilità, la Polizia Stradale di Trieste.