Auto cappottata all'alba a Udine

Questa mattina, poco prima delle 6, in via Monsignor Nogara a Udine, all'altezza dell'istituto scolastico Stringher, si sono scontrate due vetture. Nell'impatto una macchina è finita gomme all'aria. Subito è scattato l'allarme per timore che la persona all'interno fosse rimasta ferita in maniera grave.

Per fortuna il conducente non è rimasto incastrato ed è stato soccorso dal personale medico di un'ambulanza e dai Vigili del Fuoco del Comando di Udine che hanno anche messo in sicurezza le due auto incidentate. Due i feriti, ma in maniera molto lieve.

Altri due incidenti si sono registrati nella notte. Intorno all'una, a Gemona del Friuli, lungo la Pontebbana, il conducente di una vettura ha perso il controllo ed è finito contro un'altra macchina in sosta. Molti, in zona, si sono destati per il forte rumore ma per fortuna nessuno è rimasto ferito. Solo danni alle auto.

Poco prima delle 22 a Cervignano del Friuli, invece, il conducente di un mezzo di lavoro, un furgoncino, è uscito di strada ed è finito in un fossato. Per fortuna per lui nessuna conseguenza di tipo sanitario.