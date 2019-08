Auto cappottata dopo la galleria Carso, un ferito

Nella tarda mattinata, una squadra dei Vigili del fuoco del distaccamento di Opicina è intervenuta subito dopo la galleria Carso, in direzione Trieste, in prossimità dello svincolo per Cattinara, per un incidente stradale.

Giunti sul posto, i pompieri hanno trovato un veicolo che, per cause ancora da accertare, si era ribaltato. Tre dei quattro occupanti sono usciti autonomamente, mentre la quarta persona ha dovuto ricorrere alle cure del personale sanitario. I vigili del fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza dell’area e del veicolo. Sul posto anche la Polizia stradale e il personale dell'Anas.