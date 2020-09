Auto cappottata in viale Palmanova

Fuoriuscita autonoma in viale Palmanova questa notte a Udine. Il conducente di una Fiat Punto ha perso il controllo del mezzo mentre percorreva l'arteria in direzione sud. La vettura ha impattato in un primo momento contro uno dei platani che costeggia la via, poi, come in un flipper, è andata a sbattere sul tronco di un altro albero precedentemente tagliato.

L'utilitaria si è quindi alzata capovolgendosi, finendo la sua corsa sul fosso scolmatore ruote all'aria. Sul posto, per i rilievi, gli accertamenti e i soccorsi, gli uomini della Polizia Locale e i vigili del fuoco del Comando di Udine. L'uomo al volante, oltre al forte spavento, fortunatamente non ha subito nessuna conseguenza.