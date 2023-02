Auto carambola a Caneva

Incidente, nel primo pomeriggio, a Caneva, lungo via Roma, all'altezza del civico 70. Per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri di Sacile, il conducente di una vettura ha perso il controllo del mezzo che è andato a schiantarsi conto il muro di una casa, per poi ribaltarsi sulla fiancata.

Immediata la chiamata di aiuto giunta al 112; gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto ambulanza e automedica, assieme ai Vigili del Fuoco di Pordenone. Sanitari e pompieri hanno assistito il guidatore, poi trasferito all'ospedale Santa Maria degli Angeli di Pordenone con ferite fortunatamente non gravi.

I Vigili del Fuoco si sono poi fatti carico della messa in sicurezza lo scenario.