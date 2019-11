Auto carambola contro il distributore

Incidente questa notte lungo via Nazionale a Dignano, sulla regionale 463. Per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri di Majano intervenuti per i rilievi e viabilità, il conducente di una Hyundai i20 ha perso il controllo del mezzo, che è andato a schiantarsi nell'area del distributore TotalErg.

Dopo aver abbattuto il segnale che indica l'area di ingresso della pompa di benzina è andato a schiantarsi contro il pilone d'acciaio, ovvero il totem, sul quale è installato il simbolo del distributore. Nella sua folle corsa la macchina è finita in parte su un muretto di contenimento che divide l'area del distributore dai fossi e dai campi.

Nonostante l'impatto sia stato estremamente violento, tanto da distruggere completamente la parte anteriore del mezzo, il conducente della vettura e la passeggera sono usciti autonomamente dall'abitacolo.

Sono stati comunque supportati dal personale dei Vigili del Fuoco Volontari del Distaccamento di San Daniele del Friuli, intervenuti per la messa in sicurezza di tutta l'area del distributore e della vettura incidentata.

I due sono stati poi presi in cura dal personale medico e accolti all'ospedale di San Daniele. Non sono in pericolo di vita. L'incidente avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi anche per il luogo in cui si è verificato, l'area di un distributore che eroga sostanze infiammabili.