Auto carambola contro il palo, quattro giovani a bordo

Solo il palo ferma la carambola della Mini Cooper. È successo stanotte intorno alle 4, a Trieste, su viale Miramare, all'altezza del civico 70. Per cause in corso di accertamento da parte della Radiomobile dei Carabinieri di Aurisina, una Mini Cooper ha finito la propria corsa contro un palo dell'illuminazione pubblica.

A bordo due coppie di giovani, tutti 24enni, friulani, residenti a Udine e provincia rimasti miracolosamente illesi. Alla guida una ragazza di 23 anni di Martignacco, che ha perso il controllo dell'auto, colpendo dapprima una Bmw parcheggiata a bordo strada e invadendo la corsia opposta per terminare contro il palo. Particolarmente delicato il lavoro dei Carabinieri che hanno dovuto regolare il traffico di rientro dalla movida per la presenza di una vasta chiazza d'olio.

Per procedere ai rilievi in sicurezza sono state necessarie due pattuglie della Radiomobile. I quattro giovani sono stati accompagnati a Cattinara per accertamenti da parte dell'equipe sanitaria arrivata sul posto con due ambulanze inviate dalla Centrale Sores di Palmanova.