Auto carambola nella notte, quattro persone coinvolte

Incidente intorno all'una di questa notte, in via Alberti, a Trieste. È a quell'ora che si è udito un forte botto, un rumore assordante che ha svegliato diverse famiglie che vivono in zona. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza.

L'incidente ha visto coinvolta una Renault Megane con a bordo quattro cittadini romeni. Il conducente ha perso il controllo e la vettura è carambolata lungo la carreggiata. L'intervento di soccorso non è stato semplice anche perché pare che l'autista e i passeggeri fossero in stato di alterazione, probabilmente per l'assunzione eccessiva di bevande alcoliche. Nessuno è rimasto ferito in maniera grave.