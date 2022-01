Auto come ariete contro il distributore Ip di Ronchi dei Legionari

Furto con spaccata a Ronchi dei Legionari. A farne le spese è stato il distributore della Ip che si trova lungo via Aquileia, non lontano dall'aeroporto regionale. Sul fatto indagano i Carabinieri della stazione di via del Macello.



Ignoti, nel corso della notte, hanno preso di mira la struttura nella quale sono ospitati l'ufficio e la cassa. Per forzare la porta in ferro che si trova sul retro, verso le pompe che erogano il Gpl, i malviventi hanno usato una vettura come ariete. Molto probabilmente hanno innestato la retromarcia ed hanno divelto l'ingresso. Una volta all'interno, indisturbati, hanno arraffato il loro bottino.



Hanno sottratto un computer, una stampante ed anche una bella somma di monete che fungevano da fondo cassa. Forse potrebbero anche essere spariti alcuni prodotti che si trovavano sugli scaffali, ma una stima esatta di quanto è stato arraffato quella notte deve ancora essere fatta. Notevoli i danni, anche all'esterno del distributore.

E' stato uno dei titolari della storica stazione di servizio ronchese, attiva dagli anni Settanta, ad accorgersi di quanto era successo e ad avvisare immediatamente i Carabinieri. Una brutta, bruttissima sorpresa per i titolari, i fratelli Giorgio e Roberto Schiavini.