Auto contro ciclista in via Martignacco

Un ciclista di 60 anni, residente a Udine, è rimasto lievemente ferito in un incidente avvenuto lungo via Martignacco, a Udine. Per cause in corso di accertamento, al vaglio della Polizia Locale intevenuta sul posto per i rilievi, la conducente di una Ford Fusion - una 27enne di Udine -, proveniente dal lato della periferia nord cittadina, mentre procedeva su via Martignacco, in direzione del centro città, giunta all'intersezione con via Pordenone, effettuando la manovra di svolta a sinistra ha urtato la bicicletta. Sul posto anche i sanitari del 118 con l'ambulanza.