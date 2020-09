Incidente a Tolmezzo, in via degli Artigiani, questa mattina, intorno alle 11.30. Si sono scontrati una vettura Audi Q3 condotta da un uomo di 51 anni e un veicolo Iveco utilizzato per il trasporto dei rifiuti.

Entrambi i conducenti sono rimasti feriti, trasportati all'ospedale di Tolmezzo. Rilievi dei Carabinieri. Sul posto i Vigili del Fuoco del Distaccamento del capoluogo carnico per la messa in sicurezza dei mezzi e a supporto del personale sanitario.