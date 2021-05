Poco prima delle 13, la squadra dei Vigili del fuoco del distaccamento di Cividale è intervenuta in via Soffumbergo, a Faedis, per un’incidente.

Un’auto, per cause al vaglio delle forze dell'ordine, era uscita di strada, andando a cozzare contro un muretto; mentre il personale sanitario si prendeva cura della conducente, rimasta ferita, i pompieri hanno provveduto alla messa in sicurezza della vettura e dell’area dell’incidente.