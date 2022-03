Auto contro il muretto, gravi le due persone a bordo

Grave incidente, intorno, alle 22, a Cividale del Friuli. Un'auto, per cause al vaglio dei Carabinieri, ha perso il controllo lungo via Purgessimo, terminando la sua corsa contro un muretto, all'altezza del civico 55.

Nel violento impatto, entrambe le persone - un uomo e una donna - a bordo della Opel Astra sono rimaste ferite. Sul posto i Vigili del fuoco e il personale sanitario, con ambulanza ed elisoccorso, che li hanno liberati dall'abitacolo e hanno prestato le prime cure. Sono stati trasportati in pronto soccorso in condizioni molto serie, ma non sarebbero in pericolo di vita.