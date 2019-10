Auto contro il muretto, scatta una fuga di gas

Incidente poco prima delle 23.30, a Cervignano, in via Pradulin, all'altezza del civico 4. Per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri della Radiomobile della Compagnia di Palmanova, intervenuti per i rilievi, il conducente ha perso il controllo dell'auto, che è andata a finire contro il muretto di una casa, colpendo anche una tubazione.

Si è sentito subito un forte botto cui è eseguita una fuga di gas, con forte odore di metano. Per fortuna solo ferite lievi per l'autista, un ragazzo di 26 anni, della zona, trasportato comunque precauzionalmente all'ospedale di Palmanova con l'ambulanza.

Di fatto illeso il giovane che era con lui e viaggiava sul sedile del passeggero, medicato sul posto dal personale sanitario.

Per la messa in sicurezza della sede stradale, della vettura incidentata e della condotta del gas, sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Cervignano del Friuli. Nell'incidente non sono rimasti coinvolti altri mezzi.