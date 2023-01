Auto contro il muro ad Aviano, quattro persone coinvolte

Quattro persone sono state soccorse nel pomeriggio per le ferite riportate a seguito di un incidente lungo via Monte Cavallo, la regionale 464 che conduce a Piancavallo, in comune di Aviano.

Per cause in corso di accertamento da parte della Polizia locale, il conducente di una vettura ha perso il controllo e la macchina è andata a schiantarsi contro un muro, senza il coinvolgimento di altri mezzi.

E' scattata subito una chiamata di aiuto al Nue 112: gli infermieri della Sores anno inviato sul posto l'equipaggio di un'ambulanza, l'elisoccorso e i Vigili del fuoco.

Delle quattro persone a bordo, una è stata trasportata in volo all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine, mentre un'altra è stata trasportata in ospedale, con l'ambulanza, al Santa Maria degli Angeli di Pordenone, entrambe per seri traumi alla parte bassa del corpo.