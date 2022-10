Auto contro il muro all'alba, ferita una donna in A28

Due incidenti si sono verificati questa mattina all'alba in Friuli Venezia Giulia.

A Fiume Veneto, all'uscita di Cimpello dell'autostrada A28, la conducente di una vettura, una donna di 49 anni, per cause al vaglio delle forze dell'ordine ha perso il controllo dell'auto, che è finita contro un muro.

La Sores ha inviato subito sul posto l'equipaggio di un'automedica che ha soccorso l'automobilista, poi trasportata in ospedale, fortunatamente con lesioni non gravi. È successo intorno alle 6.

Un secondo incidente, frontale, si è verificato alla stessa ora a Premariacco, lungo l'ex provinciale 48, tra due vetture, una delle quali poi si è cappottata. Due le persone che sono rimaste ferite in modo serio.

Sul posto l'equipaggio di un'ambulanza e l'automedica, che hanno accompagnato i feriti all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine. Le cause sono al vaglio delle forze dell'ordine.

In entrambi i sinistri sono intervenuti anche i Vigili del fuoco, a supporto dei sanitari e per la messa in sicurezza dello scenario.