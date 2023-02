Auto contro il muro, due feriti a Cormons

Incidente, nella tarda mattinata, a Cormons, lungo via Isonzo, in prossimità di un vivaio. Per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri, il conducente ha perso il controllo dell'auto che è andata a schiantarsi contro il muro di una casa. Nessuno altro veicolo è rimasto coinvolto.

All'interno del veicolo una 50enne e un 75enne, al volante, rimasto intrappolata nell'abitacolo. E' scattata la chiamata di aiuto al 112: sul posto i Vigili del fuoco e i sanitari, con due ambulanze, che hanno liberato l'uomo, ferito in modo serio. Entrambi sono sempre rimasti coscienti; soccorsi, sono stati trasportati all'ospedale San Giovanni di Dio di Gorizia per le cure del caso.