Auto contro il muro, due feriti

Una donna di 51 anni e un uomo di 29 anni sono rimasti feriti, poco dopo l'una di notte, a seguito di un incidente stradale.

Per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri, intervenuti sul posto insieme agli agenti di una Volante della Questura di Udine, la 51enne ha perso il controllo della vettura che stava conducendo, una Peugeot 206, ed è andata a schiantarsi contro il muro di una casa, tra il civico 11 e 12 di via Laipacco, a Udine.

Conducente e passeggero, entrambi di Udine, sono stati trasportati con l'ambulanza al Santa Maria della Misericordia di Udine. Non sono in gravi condizioni. Sul posto i Vigili del Fuoco del Comando di via Popone per la messa in sicurezza della vettura e della sede stradale insieme al carroattrezzi.