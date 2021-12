Auto contro il muro, feriti tre 19enni

Tre ragazzi di 19 anni sono rimasti feriti in maniera seria, ma non sono in pericolo di vita, a seguito di un incidente accaduto intorno alle 21 di ieri, a Pasian di Prato, in via Moretti. Si trovavano tutti a bordo della stessa auto, una Opel Corsa, poi recuperata con il carroattrezzi.

Il giovane conducente dell'auto ha perso il controllo ed è andato a sbattere contro il muro di una casa. Sul posto due equipaggi sanitari con due ambulanze che hanno trasportato i tre giovani in ospedale, al Santa Maria della Misericordia di Udine. Rilievi a cura dei Carabinieri della Stazione di Remanzacco che hanno proceduto anche a tutti gli accertamenti.

Messa in sicurezza dell'area dell'incidente e del veicolo a cura dei Vigili del Fuoco del Comando di Udine.