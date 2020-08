Auto contro il muro, grave una donna

Intorno alle 6 di questa mattina, a Cordovado, in via Suzzolins, la conducente di una vettura ha perso il controllo del mezzo ed è andata a finire contro un muretto. È rimasta ferita in maniera grave. Viaggiava da sola.

Dopo l'allarme, la Centrale Sores di Palmanova ha inviato sul posto l'elicottero sanitario, decollato dalla base di Campoformido, e l'equipe medica di un'ambulanza. La donna è stata trasportata in volo all'ospedale di Udine, in condizioni serie.

Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco del Distaccamento di San Vito al Tagliamento per la messa in sicurezza della vettura e della sede dell'incidente. Nessun altro mezzo è rimasto coinvolto.