Auto contro il muro, un ferito grave

Incidente in via XXIV Maggio a Mossa, intorno alle 4.30. Per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri, intervenuti per i rilievi, gli accertamenti e la viabilità, il conducente di una Ford Fiesta, un giovane uomo residente nell'Isontino, ha perso il controllo della vettura ed è andato a schiantarsi contro il muro di una casa. Violento l'impatto.

Dopo l'allarme, lanciato con una chiamata al 112, la Sala Operativa della Sores ha inviato sul posto l'equipaggio di un'ambulanza e, dall'elibase di Campoformido, è decollato l'elicottero. Ferito il conducente e anche un altro giovane uomo che viaggiava con lui. Uno ha riportato ferite gravi ed è stato trasportato in volo al Santa Maria della Misericordia di Udine; non sarebbe comunque in pericolo di vita.

L'altro ha riportato ferite lievi ed è stato trasportato con l'ambulanza, in codice verde, all'ospedale di Gorizia. Per la messa in sicurezza della vettura, della sede stradale, e a supporto del personale sanitario, sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Comando di Gorizia.