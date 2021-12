Auto contro il palo, tre giovani in ospedale

Tre ragazzi che viaggiavano assieme sono rimasti feriti nella notte, poco prima delle 4, a seguito di un incidente accaduto lungo l'ex provinciale 11, all'altezza della rotonda a Bagnoli della Rosandra, nel comune di San Dorligo della Valle.

Per cause in corso di accertamento da parte dei agenti della Polizia di Stato, intervenuti con una Volante, il conducente della vettura ha perso il controllo e la macchina è andata a finire contro un palo della luce.

I tre giovani sono riusciti a uscire autonomamente dall'abitacolo. Sono stati soccorsi dall'equipe sanitaria inviata sul posto dalla Centrale Sores di Palmanova e trasportati al Cattinara di Trieste. Hanno riportato ferite lievi. Sul posto i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Muggia, per la messa in sicurezza della vettura e del palo.

Nell'incidente, una fuoriuscita autonoma, non sono rimasti coinvolti altri mezzi.