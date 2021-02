Auto contro l'ambulanza a sirene spiegate

Ha coinvolto l'equipaggio di un'ambulanza della Croce Rossa che viaggiava in emergenza con un paziente sospetto Covid a bordo, un incidente che si è verificato poco prima delle 15 a Udine, all'incrocio tra via Leonardo da Vinci e via Martignacco. Per cause in corso di accertamento, il conducente di una Volkswagen Golf è andato a schiantarsi contro la fiancata laterale sinistra dell'ambulanza.

Il paziente che si trovava all'interno dell'autolettiga è stato trasferito all'ospedale con un altro mezzo arrivato in supporto sempre della Croce Rossa.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Comando di via Popone per la messa in sicurezza dei veicoli incidentati e della sede stradale; per i rilievi e la viabilità, gli agenti della Polizia Locale di Udine.

Ferito il conducente della vettura, assistito dal personale sanitario. Illeso l'equipaggio dell'ambulanza. Pesanti disagi per il traffico. La strada è rimasta chiusa in parte per oltre un'ora.