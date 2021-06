Auto contro mezzo pesante in A4, muore il conducente

Incidente mortale in A4. A predere la vita il conducente dell’auto che ha tamponato un mezzo pesante a pochi metri dal casello di San Stino di Livenza. Il tratto autostradale tra il Nodo di Portogruaro – San Stino, in direzione Venezia, è stato chiuso a causa del sinistro, avvenuto poco prima delle 15.30.

Al momento dell'impatto non c'erano code o particolari rallentamenti. Sul posto stanno operando i Vigili del fuoco, il 118, i mezzi di soccorso meccanico e il personale di Autovie Venete.

Il tratto autostradale resta chiuso per consentire le rimozioni dei mezzi. E’ stata predisposta l’uscita obbligatoria a Portogruaro per chi proviene da Trieste ed è stato chiuso l’allacciamento della A28/A4 in direzione Venezia.