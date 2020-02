Auto contro moto, morto un centauro

Incidente mortale in via Roveredo, a Pordenone, poco dopo le 13. Per cause in corso di accertamento da parte della Polizia Locale del Comune di Pordenone, intervenuta sul posto per i rilievi e la viabilità, si sono scontrati una moto e un'auto.

Nell'impatto una persona è rimasta uccisa; si tratta di un centauro scaraventato per alcune decine di metri di distanza dal punto dell'impatto. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i Vigili del Fuoco del Comando di via Interna e il personale medico inviato subito dalla Centrale Sores di Palmanova; era stato inviato sul luogo dell'incidente anche l'elicottero sanitario, decollato dalla base di Campoformido, che ha fatto rientro poi alla base intorno alle 14.15.

Per l'uomo in sella alla moto, un 60enne di Roveredo in Piano, i soccorsi sono stati inutili. Illeso il conducente della vettura coinvolta nello scontro, un cittadino americano.