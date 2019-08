Auto contro moto sul ponte, grave il centauro

Grave incidente intorno alle 17 di oggi sulla statale 52 tra Cavazzo Carnico e Amaro, sul ponte. Per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri della Compagnia di Tolmezzo, intervenuti per i rilievi e per la viabilità insieme alla Polizia locale, si sono scontrati una moto e una macchina.

Nell'impatto la due ruote è scivolata per una decina di metri ed è finita a centro strada. Serie le lesioni riportate dal conducente della moto, un cittadino polacco.

L'uomo è stato soccorso dalla equipe medica di un'ambulanza ed elitrasportato all'ospedale di Udine. Traffico bloccato e lunghe code. Per la messa in sicurezza dei veicoli incidentati e per la bonifica della sede stradale i vigili del fuoco.