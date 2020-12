Auto contro tir in A23, chiusa l'autostrada

Incidente nella prima serata lungo la autostrada A23, in carreggiata sud, quindi direzione di Udine, alla progressiva chilometrica 30, nel territorio del comune di Pagnacco. Per cause in corso di accertamento da parte degli agenti della Sottosezione della Polizia Stradale di Amaro, intervenuti per i rilievi e per la viabilità, si sono scontrati un'Audi, condotta da una donna, e un mezzo pesante.

Dopo l'allarme, la Centrale Sores di Palmanova ha inviato sul posto l'equipaggio di un'ambulanza e la Sala Operativa del Nue 112 ha inviato i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Gemona del Friuli.

Importanti i danni alla vettura, recuperata poi dal Soccorso Stradale Car Service Guerra di Gemona del Friuli. Illesi, per fortuna, sia la conducente della macchina sia l'autista del tir.

È stato necessario chiudere la A23 per circa 45 minuti per permettere le operazioni di messa in sicurezza dei mezzi coinvolti nell'incidente e per la messa in sicurezza della sede stradale. Tutte le operazioni sono state coordinate dal Coa di Udine. Sul posto anche i mezzi meccanici di Autostrade per l'Italia.