Auto contro un camion a Monrupino

Violento schianto tra una vettura Subaru e un tir: caos traffico. È successo poco dopo le 12.30 di oggi, sabato 10 ottobre 2020. Per cause in corso di accertamento da parte della Sezione Radiomobile dei Carabinieri di Aurisina, un pensionato triestino di 83 anni si è immesso sulla provinciale a bordo della sua Subaru, finendo sotto le ruote di un camion appena uscito dal vicino autoporto.

È accaduto a Fernetti, nel comune di Monrupino.

Per fortuna entrambi i conducenti sono rimasti illesi.

L'incidente ha comunque causato dei rallentamenti e delle code per gli altri veicoli che sopraggiungevano al confine. I Carabinieri della Radiomobile di Aurisina hanno effettuato i rilievi e ripristinato la regolarità del traffico che, poco dopo le 13, è tornato regolare.