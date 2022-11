Auto contro un muretto, tre feriti a Porcia

Tre persone sono rimaste ferite in un incidente a Sant'Antonio di Porcia, in via Mamaluch, nella zona industriale. Stavano viaggiando tutte a bordo di una vettura quando il conducente, per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine, ha perso il controllo della macchina, che è andata a schiantarsi contro un muretto, senza coinvolgere altri mezzi.

Immediata la chiamata di aiuto al numero unico di emergenza 112: sul posto un'automedica e un'ambulanza provenienti da Pordenone. Allertati anche i Vigili del fuoco che, dal Comando di Pordenone, sono intervenuti per la messa in sicurezza dello scenario.

Al loro arrivo le tre persone si trovavano già all'esterno dell'auto. Sono rimaste ferita in maniera non grave e sono state trasportate all'ospedale di Pordenone per le cure del caso.