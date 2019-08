Auto contro un muro in Strada del Friuli

Alle 6.30 di oggi è scattato l'allarme per un incidente che ha richiesto l'intervento dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Opicina in Strada del Friuli, a Trieste. Per cause in corso di accertamento da parte della Polizia locale, intervenuta per i rilievi e la viabilità, il conducente di un'utilitaria ha perso il controllo del mezzo ed è finito contro il muro.

L'equipe medica di un'autolettiga lo ha soccorso e trasportato in ospedale, mentre i pompieri hanno messo in sicurezza il mezzo e bonificato la carreggiata.