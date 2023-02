Auto contro un palo a Caneva, due feriti

Due persone sono state soccorse a seguito di un incidente accaduto intorno alle 5 all'altezza di una rotonda a Caneva. Per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri della Compagnia di Sacile, il conducente ha perso il controllo dell'auto, andata a schiantarsi contro un palo. Nessun altro mezzo è rimasto coinvolto.

Dopo la chiamata al 112, gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto due ambulanze, l'automedica e i Vigili del fuoco. Le due persone ferite sono state trasportate una in codice giallo e una in codice verde all'ospedale di Pordenone.